Лекарства для кошек оказались эффективными против коронавируса

Лекарства для кошек оказались эффективными против SARS-CoV-2 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Канадские биологи обнаружили необычное свойство лекарства, которым лечат вирусный перитонит у кошек. Ученые выяснили, что этот экспериментальный препарат может подавлять работу ключевого фермента коронавируса, без которого COVID-19 не может размножаться.

- Наши эксперименты показали, что препараты GC376 и GC373, которые создали для борьбы с кошачьим перитонитом, могут очень эффективно блокировать вирусный фермент Mpro в культурах клеток человека. Очевидно, что эти лекарства нужно максимально оперативно проверить в клинических испытаниях на добровольцах, - пишут ученые.

Их исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Накануне эксперты предложили очередное средство для борьбы с коронавиурсом. На этот раз специалисты заявили, что спрей от комаров может стать эффективным средством для уничтожения инфекции.

Напомним, на данный момент ученые обнаружили лишь несколько препаратов, которые могут эффективно бороться с коронаиврусом. Это фавипиравир, ремдесивир и рекомбинантный белок интерферон-2-альфа.