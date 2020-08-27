В Минске начались задержания участников акции протеста

Силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске. Как передает спецкор «Комсомольской правды», правоохранителей в десять раз больше, чем собравшихся. Людей заводят в автозаки, задержаны уже более десяти человек.

Задержали и спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина. Все произошло во время освещения акции протеста. Он сообщил, что на площади их окружили омонвцы и приглашали для проверки в автозак. После чего повезли в какой-то РОВД. По его словам, в автозаке «ребята сидят на бронежилетах».

Как писал сайт kp.ru, сегодня состоялись акции сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Оппозиционеры должны были собраться на площади Свободы, но маршрут изменился, после того, как именно у Ратуши на площади Свободы произошло задержание представителей прессы, которая собиралась освещать акцию протеста. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик.