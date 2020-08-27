Под Харьковом расстреляли автобус: трое тяжело ранены Фото: REUTERS

В четверг, 27 августа, под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — за жизнь». По предварительным данным, жертв нет, но трое человек получили тяжелые ранения. Об этом сообщает народный депутат Верхновной Рады Илья Кива.

Как сообщает Илья Кива, все случилось на трассе Киев – Харьков, и правоохранительные органы уже задержала два автомобиля участвующих в расстреле автобуса.

Под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — за жизнь» Фото: Facebook

Напомним, что в конце июля у автомойки в Харькове. В результате происшествия в помещении были разбиты окна поврежден фасад и перед зданием в земельном участке образовалась яма, но обошлось без жертв. Незадолго до этого взрыв прогремел на станции метро в Киеве. Тогда пострадал один человек.