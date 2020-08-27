В Минске к задержанным российским журналистам приехал консул Фото: REUTERS

К российским журналистам, которые были задержаны журналистов в Минске у Ратуши на площади Свободы и доставленным в Октябрьское РУВД , приехал консул.

Об этом сообщает РИА Новости. Милиция уже начала выпускать журналистов. Первыми - белоусских фотографов, имеющих аккредитацию, - фотографа Виктора Драчева с аккредитацией "Коммерсанта", а также фотографов агентств Белта, Sputnik Беларусь.

Напомним, 27 августа в центре белорусской столице произошло задержание представителей прессы, которая собиралась освещать акцию протеста. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик.

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что задержаний не было, а журналисты были доставлены РУВД для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. И отметили, что представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены