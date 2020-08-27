Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом Фото: REUTERS

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области», - написал замглавы МВД.

По словам Геращенко, причиной инцидента на трассе Харьков-Киев стал конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — за жизнь» Фото: Facebook

Напомним, ранее об обстреле автобуса рассказал народный депутат Верхновной Рады Илья Кива, уточнив, что по предварительным данным, жертв нет, но трое человек получили тяжелые ранения. Политик также заявил о задержании двух автомобилей, участвующих в расстреле автобуса.

При этом ранее Илья Кива обратился к президенту Украину Владимиру Зеленскому с вопросом о прекращении деятельности нацбатов «Азов» и «Нацкорпус», так как считает, что их действия несут угрозу гражданам страны.