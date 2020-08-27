Эксперты увидели плюсы в новых пособиях для малообеспеченных семей

в правительстве приняли решение выделить дополнительные средства на льготные выплаты семьям с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство выделило дополнительные средства на помощь малообеспеченным семьям, которые воспитывают детей от 3 до 7 лет. На эти цели будет направлено 34 млрд рублей.

Эксперты называют положительные стороны льгот: помимо помощи семьям эти средства помогут запустить экономику, так как будут потрачены на товары и услуги.

- Каждая семья получит около 5 тысяч рублей на ребенка. Помощь поступит порядка 3,16 миллиону человек, — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Он отметил, что деньги будут тратиться на оплату коммунальных услуг, погашение платежей по кредитам, а еще сборы ребенка в школу.

Сегодня это основная статья расходов для многих семей с детьми.

- Во II квартале реальные располагаемые доходы россиян сократились на 8%, а выделенные средства могут частично возместить эти потери. Таким образом, это полезный манёвр, а в дальнейшем власти, вероятно, продолжат выделять деньги на эти цели, - говорит директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

До старта нового учебного года остается совсем немного. Традиционно праздник в честь 1 сентября проведут на свежем воздухе. Планируется, что в школах детям будут выдавать маски и измерять температуру на входе, сообщает телеканал "360".