Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента Фото: Александр КОЦ

Маршрут российского патруля в Сирии был согласован с США за сутки до инцидента. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии полковник Алексей Посунько, который рассказал, что в ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля Международной антитеррористической коалиции, российскую колонну преследовали два американских бронеавтомобиля, еще два блокировали дорогу

«В соответствии с положениями протоколов маршрут движения, состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован накануне, 24 августа, с американской стороной», - заявил он, отметив, что согласованы точки входа (выхода) и маршрут передвижения колонны в зоне ответственности Международной антитеррористической коалиции.

Напомним, ранее сайт kp.ru публиковал видео, на котором бронеавтомобиль американских военных заглох, пытаясь преградить путь российскому патрулю в Сирии, после чего съехал на обочину для обгона и блокировки российской колонны. В результате бронемашина заглохла, а из-под её капота начал валить густой белый дым.