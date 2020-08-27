Специалист назвал фактор, который подстегнет строительную отрасль в России Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На заседании правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин намерен выделить дополнительные средства на расселение людей из аварийного жилья.

На эти цели будет найдено 50 млрд рублей, такая сумма должна помочь «решить проблему ускоренными темпами».

По оценкам премьер-министра, данные средства дадут возможность в ближайшие два года дополнительно расселить порядка 1 млн кв.м. жилья.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов отметил, что помимо заботы о комфортном проживании граждан, инициатива сможет стать драйвером для строительной отрасли.

- Проблема ветхого жилья одна из злободневных. В первую очередь это социальная мера для тех категорий населения, которые не могут самостоятельно обеспечить себя новым жильём. Строительные компании также получат софинансирование благодаря этой инициативе, — заключил Абрамов в беседе с RT.