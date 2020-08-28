Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 28 августа 2020 года

Алексей Навальный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оппозиционный блогер Алексей Навальный продолжает проходить лечение в немецкой клинике Шарите. Туда, по настоянию родственников, политика привезли 22 августа. Первые дни Навальный получал помощь в Омской больнице.

С тех пор в медучреждении лишь однажды рассказывали о состоянии пациента. Иностранные врачи заявили об "отравлении ингибиторами холинэстеразы".

Российские врачи не согласились со своими коллегами. Они заявили, что версия об отравлении ими рассматривалась среди прочих других, но не нашла подтверждения. Медики готовы передать в Германию все исследованные биоматериалы.

Академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что "в Германии пока не нашли ничего. Там пока фантазируют". Между тем, российские СМИ выяснили, что Навальный уже давно болеет хроническим панкреатитом.

- Если оппозиционер боролся с лишним весом – а он этого не скрывал – то какие диеты использовал и знал ли, что при панкреатите интенсивная сгонка лишних килограммов, мягко говоря, не рекомендуется, - задаются вопросом журналисты.

Эксперт по "медицинскому туризму", которого опросил kp.ru, оценил стоимость лечения политика за границей. По его мнению, сутки в реанимации берлинского госпиталя стоят несколько тысяч евро, но может доходить и до десятков тысяч.

Тем временем, МВД РФ продолжает проверку по госпитализации Навального. Силовики сообщили, что с 20 августа успели изъять более 100 предметов, изучили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели места, где останавливался политик. В настоящее время проводятся два десятка экспертиз.

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