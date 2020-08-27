Украина передала России ноту протеста после визита Путина в Крым и Севастополь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев передал Москве ноту протеста в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь в четверг, 27 августа.

Министерство иностранных дел незалежно назвало визит российского лидера «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности страны».

«Украина выразила решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ Путина в Крым и город Севастополь», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 августа, президент России принял участие в открытии движения по новой скоростной трассе Таврида в Крыму. Путин первым проехал по скоростной трасе за руль «Ауруса», и высоко оценил качество магистрали, которая способна пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки, а четыре скоростные полосы позволят автомобилистам доехать от Крымского моста до Севастополя менее чем за три часа.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года. В ходе голосования, за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики.