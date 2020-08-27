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Происшествия

Видео стрельбы по автобусу на трассе Киев-Харьков опубликовали в сети

В результате происшествия четыре человека получили тяжелые ранения
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Видео стрельбы по автобусу на трассе Киев-Харьков опубликовали в сети

Видео стрельбы по автобусу на трассе Киев-Харьков опубликовали в сети

В четверг, 27 августа, под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты - за жизнь». В результате инцидента пострадали четыре человека, один получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль. Видео происшествия опубликовали в сети.

Правоохранительные органы уже сообщили о задержании четырнадцати подозреваемых. Министр внутренних дела Украины Аваков опубликовал фото мужчин, которые были задержаны.

Фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

Фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о задержании подозреваемых в обстреле автобуса, и заявил, что причиной инцидента стал конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Народный депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что автобус был заблокирован людьми, принадлежащими к группам «Азов» и «Национальный корпус», о необходимости прекращения деятельности которых он ранее заявлял.

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