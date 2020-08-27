Видео стрельбы по автобусу на трассе Киев-Харьков опубликовали в сети

В четверг, 27 августа, под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты - за жизнь». В результате инцидента пострадали четыре человека, один получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль. Видео происшествия опубликовали в сети.

Правоохранительные органы уже сообщили о задержании четырнадцати подозреваемых. Министр внутренних дела Украины Аваков опубликовал фото мужчин, которые были задержаны.

Фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о задержании подозреваемых в обстреле автобуса, и заявил, что причиной инцидента стал конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Народный депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что автобус был заблокирован людьми, принадлежащими к группам «Азов» и «Национальный корпус», о необходимости прекращения деятельности которых он ранее заявлял.