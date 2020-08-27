МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев «поставил на паузу» все контакты с Минском и возобновит диалог только после того, как убедится, что это «не нанесет стране репутационных потерь», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Он добавил, что президент Незалежной Владимир Зеленский в последний раз говорил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко еще перед прошедшими 9 августа президентскими выборами в республике, после чего контактов между ними не было «и не планируется».

«Я могу официально об этом вам сообщить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что «совершенно не хочет вмешиваться в вопрос выборов в Белоруссии», и Украина не станет этого делать, потому что это «внутренние дела самих белорусов».