Украина готова перенести площадку переговоров по Донбассу из Минска

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если понадобится, Киев готов к тому, чтобы сменить минскую площадку переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, однако пока не видит в этом необходимости.

Так заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос, стоит ли из-за последних событий в Белоруссии перенести место встреч трехсторонней рабочей группы в какой-нибудь другой город.

«От Минска сейчас в этом процессе – только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане», - отметил глава украинского МИД.

Он добавил, что на данный момент необходимости принимать решение о переносе площадки нет, но Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии, и «в случае необходимости готов принять соответствующие решения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Кулеба объявил, что Киев «поставил на паузу» все контакты с Минском и возобновит диалог только после того, как убедится, что это «не нанесет стране репутационных потерь».