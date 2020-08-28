«Во-первых, я желаю ему выздоровления»: Соловьев высказал мнение по ситуации с Навальным

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев считает, что личный врач Алексея Навального и сторонники блогера, которые сопровождали его в поездке перед госпитализацией, должны были озвучить для широкой общественности «очень важную информацию», но по каким-то причинам не сделали этого.

«По ситуации с Навальным. Во-первых, я желаю ему выздоровления. И надеюсь, что он полностью восстановится. Молодой человек 44 лет. Жена. Дети. Родители. Для них все происходящее с ним - трагедия. Им сейчас очень тяжело», - написал Соловьев на своей странице в соцсети.

«Во-вторых, меня удивляет, что во всей суете вокруг случившегося, травли наших врачей, поиска злого умысла, обсасывания и абсолютно некритичного восприятия каждого слова из Германии, так и не прозвучала очень важная информация от личного врача Навального и от людей, с которыми он был в поездке», - продолжил он.

Далее телеведущий перечисляет вопросы, ответы на которые, по его мнению, должны бы дать в окружении внезапно заболевшего оппозиционера: «Какие болезни перенёс Навальный в последнее время? Какие лекарства принимал? Когда сдавал анализ крови до случившегося и что показали эти анализы? Как питался до поездки (была информация, что находился на жёсткой диете)? Чем питался и откуда заказывал еду во время поездки? С кем из людей находился в непосредственном контакте во время поездки? Замечали ли что-либо странное? Понятен ли момент, когда произошло резкое изменение самочувствия? Какие были клинические проявления? Есть ли показания свидетелей и видео, помимо опубликованных?»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это не диагнозы, а сплошные фантазии»: Геннадий Онищенко прокомментировал теории немецких врачей об инциденте с Навальным

Академик РАН обсудил ситуацию с обозревателем kp.ru Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности).