Как в «лихих 90-х»: Зеленский высказался о нападении на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с нападением на автобус под Харьковом напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому разгул криминала в конце прошлого века, поэтому в своем комментарии этих событий он призвал не допустить возвращения «лихих 90-х».

«Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооруженных молодых людей совершила нападение на автобус», - написал он в соцсетях.

При этом Зеленский отметил, что «такая эффективность должна стать нормой», «общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон», а «гражданин должен получить ощущение защищенности».

«Мы не должны допустить возвращения «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах», - продолжил лидер Незалежной.

Фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

«Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений», - добавил Зеленский.

Напомним, как писал сайт kp.ru, националисты обстреляли микроавтобус с активистами организации «Патриоты – За жизнь», зверски избили его пассажиров. В результате четыре человека оказались в больнице, задержаны 14 подозреваемых. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям: «хулиганство» и «покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

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