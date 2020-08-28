SANA: В Алеппо обрушился жилой дом, погибли четыре человека

Подробности произошедшего пока неизвестны Фото: REUTERS

В городе Алеппо обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате погибли как минимум четыре человека. Об этом в ночь на пятницу, 28 августа, сообщило государственное сирийское новостное агентство SANA.

По его данным, под обломками стен могут оставаться люди. На месте обрушения здания продолжают работу пожарные и спасатели. Число пострадавших пока неизвестно, причины случившегося тоже не сообщаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля 2016 года в Алеппо рухнула пострадавшая при обстрелах журналистов жилая пятиэтажка, тогда тоже погибли люди.

Стоит отметить, что боевики в Сирии до сих пор обстреливают жилые кварталы городов и атакуют военнослужащих. Так, 25 августа в сирийском Идлибе обстреляли из гранатомёта совместный российско-турецкий патруль, пострадали двое наших военных. Оба получили лёгкие контузии.

А 18 августа в Сирии российский генерал погиб в результате взрыва бомбы на пути российской автоколонны, возвращавшейся после гуманитарной акции..