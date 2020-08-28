WP: Бывший спецназовец США признавался в «шпионаже» в пользу России еще год назад

Отставному спецназовцу грозит пожизненное заключение Фото: REUTERS

Отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, которого на прошлой неделе арестовали по обвинению в «шпионаже» в пользу России, еще год назад признавался в «сотрудничестве с ГРУ», сообщает газета The Washington Post.

В четверг, 27 августа, прошли предварительные слушания по его делу, во время которых помощник прокурора Томас Трэкслер заявил, что «обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ».

По его словам, Деббинс имел доступ к «совершенно секретной информации», в частности, касающейся и России. Причем, как утверждал представитель стороны обвинения, «шпион» в июле прошлого года сам признался в сотрудничестве с российской разведкой, но тогда его почему-то не стали арестовывать.

Судья Джон Андерсон согласился с доводами прокуратуры, что обвиняемый может скрыться от правосудия, и оставил его под стражей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, если вина 45-летнего американца будет доказана, Питеру Деббинсу грозит пожизненное заключение.