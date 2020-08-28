Глава ВОЗ: Коронавирус повлиял на психическое здоровье миллионов людей

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: REUTERS

Охватившая практически всю планету пандемия коронавируса оказала негативное влияние на психику миллионов людей, многие просто панически боятся подцепить инфекцию и заболеть. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов, поскольку он вызвал тревогу и страх, а также привел к нарушению работы служб по поддержке психического здоровья», - пояснил глава ВОЗ, выступая на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, такая ситуация обусловлена введенными во многих странах ограничениях из-за пандемии, а также тем, что в связи с этими мерами люди стали меньше взаимодействовать.

Тедрос Гебрейесус добавил, что психическими расстройствами на сегодняшний день страдает около миллиарда человек, однако качественная медицинская помощь доступна далеко не всем, кто в ней нуждается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жизнь после коронавируса: ждать ли нам эпидемии психических расстройств

Многомесячный стресс, в котором пребывает весь мир, не может не стать причиной огромной травмы (подробности).