Пекин заявил, что ракетный эсминец США зашел в территориальные воды Китая, где идут военные учения

Инцидент произошел неподалеку от Парасельских островов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский ракетный эсминец Mustin зашел в территориальные воды КНР, корабль Военно-морских сил США был замечен в Южно-Китайском море рядом с районом, где Пекин проводит военные учения. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По словам официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ли Хуаминя, китайские морские и воздушные силы заметили американский корабль неподалеку от Парасельских островов, опознали его и предупредили о необходимости покинуть воды КНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на днях американский самолёт-разведчик вторгся в запрещённую для полетов зону северного военного округа Китая, где в тот момент велась учебная стрельба боевыми патронами.

В Пекине расценили это как очередную открытую провокацию, а уже на следующий день военные КНР «в качестве предупреждения США» запустили две баллистические ракеты средней дальности.