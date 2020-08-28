В США заявили, что у берегов Аляски всплыла российская подлодка

Северное командование ВС США заявило, что недалеко от Аляски всплыла российская подлодка. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Американские военные заявили, что в международных водах недалеко берегов Аляски ими была замечена подводная лодка, которую в Вооруженных силах США опознали как «российскую».

«NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки – прим. ред.) и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня возле Аляски», - говорится в сообщении на странице Северного командования ВС США в Twitter.

Отмечается, что эти военные ведомства Штатов в своей зоне ответственности, куда входит и Арктика, «тщательно отслеживают» передвижения всех «представляющих интерес» кораблей, включая суда иностранного флота.

«Текущая активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей», - уточнило Северное командование, добавив, что оно «всегда готово помочь тем, кто попал в беду».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Эндрю «Вуди» Льюис заявил, что из-за российских подлодок у берегов США американский флот не может рассматривать Атлантику как зону своего «неоспоримого» господства. Тем более, что отслеживать их, как признали в Пентагоне, становится все сложнее.