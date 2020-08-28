Пентагон выступил с заявлением об инциденте между военными России и США в Сирии

В Пентагоне прокомментировали инцидент с военными США и России в Сирии Фото: REUTERS

В Пентагоне прокомментировали инцидент между российским и американским военными патрулями в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке САР.

В опубликованном на сайте Минобороны США заявлении пресс-секретаря министерства Джонатана Хоффмана говорится, что «российские силы нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии и нанесли травмы американским военнослужащим своим намеренно провокационным и агрессивным поведением».

«Мы ожидаем возвращения к профессиональному деконфликтингу в установленном порядке в Сирии и оставляем за собой право активно защищать наши силы, когда их безопасность поставлена под угрозу», - подчеркнул представитель официальный Пентагона.

По его словам, во время «этой проблематичной встречи» американцы проявили «профессионализм и сдержанность».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее об инциденте в районе селения Дерик со ссылкой на неназванный источник сообщило издание Politico. Уточнялось, что в результате четверо американских военных получили лёгкое сотрясение мозга.

Позднее с заявлением по поводу столкновения бронетехники выступил начальник пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот. По его словам, российская сторона якобы нарушила протоколы деконфликтинга в Сирии.

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