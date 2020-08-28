Израильские военные разбомбили объекты ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа Фото: REUTERS

В последнее время резко участились случаи запуска воздушных шаров со взрывчаткой в сторону Израиля и ответных воздушных ударов израильской авиации. В ночь на пятницу, 28 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter снова сообщила, что нанесла серию ударов по объектам радикального движения ХАМАС на территории палестинского анклава.

«Недавно истребители, летательные аппараты и танки ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру и военный пост террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В заявлении отмечается, что ночная атака «была совершена в ответ на продолжавшийся в течение дня запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе после шестимесячного перерыва палестинцы опять стали запускать в сторону Израиля шары с прикрепленным к ним взрывчаткой, в результате на территории еврейского государства было зафиксировано несколько десятков пожаров.