Ураган «Лаура» в США: Жертвами стихии в Луизиане стали шесть человек

Последствия урагана «Лаура» в Луизиане Фото: REUTERS

Жертвами урагана «Лаура» в американской Луизиане стали как минимум шесть человек. Об этом сообщило управление здравоохранения штата.

По данным местных властей, причиной гибели всех пятерых стали поваленные ветром деревья. Ранее губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил о четверых погибших, потом спасатели обнаружили тела еще двоих. Число людей, получивших травмы, пока неизвестно. Из других штатов информации о жертвах стихии не поступало, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, когда ураган «Лаура» достиг берегов Луизианы и Техаса минувшей ночью, он усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона, однако к этому часу ослаб до тропического шторма и продолжает двигаться на северо-восток со скоростью 6,7 м/с.