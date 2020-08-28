Последние новости на утро 28 августа 2020: В США заявили, что у берегов Аляски всплыла российская подлодка

«КП» – о последних новостях на утро 28 августа 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 28 августа 2020 года. Американские военные заявили, что в международных водах недалеко берегов Аляски ими была замечена подводная лодка, которую в Вооруженных силах США опознали как «российскую».

«NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки – прим. ред.) и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня возле Аляски», - говорится в заявлении Северного командования.

А в Пентагоне прокомментировали инцидент между российским и американским военными патрулями в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке САР. В заявлении пресс-секретаря Минобороны США Джонатана Хоффмана отмечается, что «российские силы нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии и нанесли травмы американским военнослужащим своим намеренно провокационным и агрессивным поведением».

Тем временем командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщило, что американский ракетный эсминец Mustin зашел в территориальные воды КНР. Корабль Военно-морских сил США был замечен в Южно-Китайском море рядом с районом, где Пекин проводит военные учения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев «поставил на паузу» все контакты с Минском и возобновит диалог только после того, как убедится, что это «не нанесет стране репутационных потерь». По его словам, лидер Незалежной Владимир Зеленский в последний раз говорил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко еще перед прошедшими 9 августа президентскими выборами в республике, после чего контактов между ними не было «и не планируется».

Сам же Зеленский, комментируя ситуацию с нападением на автобус под Харьковом, поблагодарил украинскую полицию за быстрое задержание подозреваемых и призвал не допустить возвращения «лихих 90-х».

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