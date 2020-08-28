Последние новости на утро 28 августа 2020: В США заявили, что у берегов Аляски всплыла российская подлодка

Северное командование ВС США заявило, что недалеко от Аляски всплыла российская подлодка. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Последние новости на утро 28 августа 2020 года. Американские военные заявили, что в международных водах недалеко берегов Аляски ими была замечена подводная лодка, которую в Вооруженных силах США опознали как «российскую».

«NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки – прим. ред.) и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня возле Аляски», - говорится в заявлении Северного командования.

А в Пентагоне прокомментировали инцидент между российским и американским военными патрулями в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке САР. В заявлении пресс-секретаря Минобороны США Джонатана Хоффмана отмечается, что «российские силы нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии и нанесли травмы американским военнослужащим своим намеренно провокационным и агрессивным поведением».

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