В Европарламенте заинтересовались закупкой вакцины от COVID-19 у России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес поинтересовался у ЕК, рассматривают ли власти возможность закупки российской вакцины от коронавируса. Политик также направил в европейский орган власти запрос о том, намерена ли Еврокомиссия призывать или рекомендовать провести массовую вакцинацию населения от гриппа, чтобы избежать вспышки эпидемии грядущей осенью. Об этом сообщает издание RT.

Касарес отметил большую вероятность того, всплеск гриппа может совпасть во времени со второй волной коронавирусной инфекции, а значит населению Европы угрожают сразу две пандемии. Он напомнил, что недавно российские эксперты создали эффективную и безопасную вакцину от COVID-19.

- Прилагает ли Еврокомиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество препаратов от сезонного гриппа в 2020-2021 годах? И как она относится к вакцине, которую накануне одобрили в России, рассматривает ли возможность ее закупки?, - говорится в запросе.

Депутат ЕП уточни, что по словам медиков начальный этап распространения коронавируса в Европе пришёлся на январь и февраль текущего года, совпав с сезонным пиком заболеваемости гриппом. Сложившаяся ситуация могла «заслонить собой первоначальное распространение коронавируса, которое в итоге проходило незамеченным».

Напомним, что российский президент Владимир Путин объявил о регистрации российского препарата – первой в мире вакцины от коронавируса – 11 августа. Дочь главы государства уже сделала прививку и чувствует себя хорошо.