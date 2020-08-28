Производители предупредили о подорожании мороженого в России

Цены на мороженое могут увеличиться к 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители бизнеса предупредили жителей России о росте цена на мороженое в следующем году или сокращении ассортимента лакомства. Как они сообщили в интервью «Известиям» 28 августа, это связано с введением обязательной маркировки продукта.

Производители обратились к главе Министерства сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до ста граммов из системы обязательной маркировки, ведь при нынешних правилах под данный параметр попадает большая часть продукции. Маркировка мороженого потребует огромных затрат и инвестиций, а это грозит прямыми убытками участникам рынка.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что обязательства маркировка повлияет на ассортимент товара в России из-за ухода с рынка мелких региональных производителей. При этом цены на мороженое могут вырасти на 10-15 %.

В Минпромторге уже оценивают риски и затраты, о которых говорят представители бизнеса. Специалисты ведомства стараются обеспечить плавный и комфортный переход к обязательной маркировке.

Напомним, что система маркировки, которая постепенно вводится в России, призвана отследить путь продукции от производителя до конечного продавца и препятствовать распространению нелегальных товаров.