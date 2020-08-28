Премьер-министр Японии намерен подать в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намеревается подать в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило местное общественное телевидение.

Отмечается, что глава японского кабинета министров уже принял решение уйти со своего поста. Сам Синдзо Абэ может объявить об отставке на специальной пресс-конференции, которая, вероятнее всего, состоится позднее в пятницу. Ранее в местных средствах массовой информации уже выражали опасения по поводу состояния здоровья политика. Только за прошедший месяц премьер дважды посетил токийскую больницу.

Синдзо Абэ четырнадцать лет назад стал самым молодым премьер-министров Японии за всю историю этой страны. В 2012 году он возглавил правительство государства второй раз.Также Синдзо Абэ является председателем Либерально-демократической партии Японии.