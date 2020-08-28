Шушкевич призвал изменить в Белоруссии статус русского языка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-глава белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком страны следует признать белорусский, а русский язык должен быть лишен этого статуса.

На территории Белоруссии русский язык стал второй государственным после внесения поправок в Конституцию республики в 1995 году.

- У нас нет никакого противостояния с русскими языком и никогда не было межнациональной розни. Мы просто хотим быть белорусами. Из нас выдавили наш язык, выдавливают нашу культуры… Никакой угрозы над русским языком нет, но государственным следует признать только один язык – белорусский, ведь у него нет больше родины, - заявил Станислав Шушкевич в интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

При этом бывший глава ВС Белоруссии признал, что переход на белорусский язык в качестве единственного государственного будет весьма «сложным и длительным».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко во время заседания Совета Безопасности резко раскритиковал программу Координационного совета оппозиции, особенно отметив то, что оппозиционеры предлагают запретить русский язык и ввести уголовную ответственность за оскорбление белорусского.