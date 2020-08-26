«Цифровое образование - это не про количество, а про качество»

В корпоративном университете Сбербанка по инициативе Министерства науки и высшего образования прошла стратегическая сессия по цифровой трансформации вузов. Ее главной задачей стал обмен лучшими практиками, способствующими реализации июльских поручений Президента РФ. Мероприятие прошло в рамках исполнения Соглашения Сбербанка с Правительством по развитию высокотехнологичных областей.

Делегация ТюмГУ во главе с врио ректора Иваном Романчуком представила онлайн-курс «Индивидуализация в высшем образовании, или Как трансформировать образовательное пространство университета», разработанный в ТюмГУ для команд управленцев российских вузов. Практически все университеты, вступив на путь индивидуализации образования, столкнулись с необходимостью серьезных структурных и содержательных изменений. Опыт ТюмГУ как первопроходцев в части пересборки модели образования и масштабного внедрения индивидуальных образовательных траекторий позволит российским вузам быстрее преодолеть сложности, связанные с необходимостью ускоренной трансформации. Среди целевых ориентиров ТюмГУ переход на образовательную модель 2+2, внедрение компетентностного подхода, открытие образовательного пространства для бизнес-партнеров, университетов, научных организаций.

«Являясь одним из пионеров в области внедрения индивидуализации образования, ТюмГУ готов предложить российским университетам возможность изучать и заимствовать сценарии наших трансформаций. Последние пять лет наша команда планомерно и последовательно выстраивает новые образовательные структуры, так называемые "гринфилды", переводит все учебные институты на индивидуальные образовательные траектории. Это работа показала, что индивидуализация невозможна без оцифровки всех управленческих и образовательных процессов. Сегодня становится очевидно, что модель цифрового университета – это не про количественные показатели, а про принципиальное улучшение качества образования и его трансформацию согласно потребностям современного мира», – прокомментировал презентацию курса врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Источник: Управление стратегических коммуникаций