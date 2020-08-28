В шотландской Википедии появились тысячи статей на выдуманном языке

Подросток из США опубликовал в Википедии Шотландии тысячи статей на выдуманном языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шотландский Википедии появились тысячи статей на выдуманном непонятном языке. Их опубликовал подросток из Соединенных Штатов, который совершенно не знал шотландский язык и просто копировал случайные предложения из словаря. Покопавшись в интернет-энциклопедии, пользователь Reddit нашел более 20 тысяч заметок, написанных подобным образом, и решил обратить внимание общественности на этот культурный вандализм.

С 2013 года пользователь «Википедии» из Северной Каролины AmaryllisGardener писал статьи на английском, но с большим количеством ошибок так, чтобы текст напоминал разговорный шотландский акцент.

- Беда в том, что этот человек вообще не знает шотландский, не имеет никакого представления о языке. Мне кажется оскорбительным, что он пытается выдать эту несуразицу за наш родной язык. Как шотландец я вас уверяю, что никто не использует шотландскую версию сайта – треть нашей Википедии из-за этого подростка забито подобными статьями. Язык, который он использует, — это английский с ошибками в правописании, - отметил пользователи Reddit.

Пользователи, также заметившие выдуманный язык в шотландской Википедии, предложили просто удалить все статьи американского подростка, однако это равносильно удалению трети от всей интернет-энциклопедии в стране. Другие посоветовали вернуть раздел сайта к версии 7-летней давности, чтобы избавиться от абсурдных заметок.