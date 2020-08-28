Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за высылки российского дипломата Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Норвегии Руне Ресаланд вызван в министерство иностранных дел России в связи с высылкой российского дипломата из Осло. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила ТАСС официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несколько дней назад норвежское министерство иностранных дел объявило о высылке российского дипломата из государства, при этом не уточняя его имя и должность. Представители внешнеполитического ведомства Норвегии мотивировали свое решение тем, что гражданин России якобы совершил действия, не соответствующие его дипломатическому статусу и роли.

Чуть позже местное издание Verdens Gang опубликовало утверждение о том, что сотрудник российского торгового представительства на территории Норвегии Александр Стекольщиков является тем самым российским дипломатом, который готовится к высылке из Осло после шпионского скандала. В МИД Норвегии подтвердил, что одного из дипломатов российского посольства объявили персоной нон грата, из-за чего ему предстоит покинуть страну.