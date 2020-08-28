Умер Джо Руби - создатель Скуби-Ду. Фото: кадр из мультсериала

Умер Джо Руби – аниматор, который создал известного персонажа Скуби-Ду. Художник скончался в возрасте 87 лет в Калифорнии. Как сообщает издание Deadline, причиной смерти стала продолжительная болезнь, от которой аниматор страдал много лет.

Свою карьеру Джо Руби начал как мультипликатор студии Walt Disney. Чуть позже специалист в области мультипликационной анимации создал собственную продакшн-компанию Ruby-Spears. Наиболее известными на тот период его творческими работами стали «Dynomutt, Dog Wonder» (Чудо-пес Динамит - американский анимационный телесериал) и «Jabberjaw» (телесериал Ябберджау).

Во время работы на студию Hanna-Barbera в 1970 году Джо Руби и его коллега Кен Спирс нарисовали первый мультсериал про говорящего пса Скуби-Ду и его расследования. Мультик с самого начала стал пользоваться большим успехом, в дальнейшем получив многочисленные продолжения и спин-оффы. Шоу рассказывало о приключениях корпорации «Тайна» — команды четырех подростков и говорящего пса, которые расследовали «сверхъестественные» преступления.