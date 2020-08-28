Глава Архангельской области считает, что закрытие полигона в Шиесе идет «критически медленно»

26 августа в Архангельской области состоялось уникальное событие – власти и жители Ленского района в открытую обсудили судьбу мусорного полигона в Шиесе. Временно исполняющий обязанности губернатора Александ Цыбульский приехал в поселок Урдома, где вместе с лидерами экологического протеста и жителями района оценил результаты прекращения строительных работ на полигоне и темпы рекультивации земли, на которой планировалось его построить.

«РАСТОРГЛИ ДОГОВОР АРЕНДЫ…»

На сегодня вопрос начала активных работ по рекультивации земельного участка, на котором начиналась скандальная стройка, стоит остро. Первый этап рекультивации должен быть завершен до конца текущего года. Однако работы ведутся крайне низкими темпами. В этом лично убедился глава региона.

«Те вещи, которые не требовали личного ощущения территории, мы уже сделали: расторгли договор аренды на 300 гектаров земли, исключили проект «Экотехнопарка» из перечня приоритетных инвестпроектов плюс не перевели 15 гектаров в земли промышленности, и поэтому они сейчас подлежат рекультивации, - отметил губернатор. - Была задача посмотреть, как идет рекультивация: она идет критически медленно. Это правда. Нельзя сказать, что ничего не делается: формально какое-то передвижение сооружений есть, но тем не менее мы понимаем, что это пока еще далеко от того, что подразумевает рекультивация, и будем сейчас добиваться того, чтобы она происходила».

Начальник участка компании «Экотехнопарк» Алексей Дорожкин утверждает, что продолжение рекультивации невозможно, пока представителям организации не будет обеспечен доступ к территории, чтобы завезти топливо и технику для демонтажа построек. Позиция активистов категорична: как завезли все железной дорогой, так ею пусть и вывозят.

В процессе осмотра территории активисты обратили внимание Александра Цыбульского на достаточно большой объем щебня под укрывным материалом, который, по их словам, не включен в план рекультивации. Цыбульский поручил исполняющему обязанности министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Леониду Утюгову разобраться в ситуации и позаботиться об устранении нарушения, а лесничих глава региона попросил контролировать процесс проведения работ.

Кроме того, в ходе поездки на Шиес Александр Цыбульский поручил руководству регионального министерства строительства и архитектуры проработать вопрос об изменении схемы территориального планирования с переводом территории лесфонда в земли населенных пунктов. Активисты считают, что назначением использования этой земли может стать индивидуальное жилищное строительство. По их мнению, это один из способов защиты земли от строительства на ней промышленных объектов. Для решения этого вопроса необходимо согласование Рослесхоза, врио губернатора заверил, что готов решить вопрос с ведомством, если у жителей Ленского района действительно сохранится интерес к тому, чтобы получить эти участки под ИЖС.

КРИТИКИ ОСТАЛИСЬ В МЕНЬШИНСТВЕ

Жители района позитивно отреагировали на посещение Шиеса врио губернатора.

- Мы надеемся, что решение проблема Шиеса с мертвой точки сдвинулась, - сообщила «КП» председатель Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» Тамара Лобанова. – Встреча прошла в форме диалога. Большое количество вопросов Александру Витальевичу задавали о перспективах закрытия полигона. Люди волнуются, почему процесс рекультивации полигона идет медленно.

- Встреча была достаточно эмоциональна, но мне показалось, что обе стороны услышали друг друга. Многое участники встречи супер положительно отнеслись к результатам общения с Александра Цыбульского: к его ответам на вопросы, к его терпению в некоторые моменты общения – ведь это не его проект. И даже те, кто все еще критически настроен по отношению к губернатору (а они остались в меньшинстве), но, мне кажется, даже у них зародилось сомнение, - отметил директор Урдомской средней школы Владимир Додонов.

Кроме того, жители Ленского района обратились к Александру Цыбульскому с просьбой вернуть остановку на станции «Шиес» при движении поездов по маршруту Воркута – Москва. Этот вопрос находится на стыке полномочий двух регионов и будет прорабатываться врио губернатора.

— Станцию нужно обязательно возвращать, – подчеркнул он.

По итогам осмотра территории бывшего строительства Александр Цыбульский попросил сотрудников «Экотехнопарка» демонтировать палатку, где размещался информационный центр компании, и попрощался с активистами только после того, как процесс демонтажа начался.