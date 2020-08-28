Глава Амурской области Василий Орлов: 52 человека из числа детей-сирот благодаря новой мере поддержки смогут в этом году купить жилье

Всего в 2020 году собственное жилье в Амурской области получат 288 детей-сирот. Фото: Александр ГЛУЗ

Амурская область стала третьим регионом России, решившим обеспечить детей-сирот собственными квартирами. В дополнение к спецнайму (эта мера поддержки предусмотрена федеральным законом) губернатор Василий Орлов утвердил еще одну форму получения квадратных метров - жилищные сертификаты. С их помощью дети-сироты могут приобрести жилье за счет регионального бюджета.

По условиям программы амурчане могут либо купить жилье, либо приобрести его на условиях участия в долевом строительстве. При этом они сразу становятся собственниками квартир, тогда как при соцнайме необходимо прожить в предоставленном жилье не менее пяти лет. Кроме того, если человек хочет купить квартиру большей площади, он может добавить к сертификату собственные средства. Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из нормы - 33 квадратных метра общей площади - и средней стоимости одного квадратного метра на местном рынке жилья.

- Жилищный сертификат – хорошая альтернатива получения жилья для детей-сирот, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Благодаря новой мере поддержки 52 амурчанина из числа детей-сирот в этом году смогут купить жилье, изначально планировалось 50. Выдавать сертификаты должны начать в сентябре, планируем, что реализовать его получатели смогут до конца года. Кроме этого, жильем по спецнайму будут обеспечены еще 236 человек. В общей сложности, в 2020 году свое жилье получат 288 сирот.

Сегодня в очереди на предоставление жилья в регионе стоит более 3 тысяч детей-сирот. Только в 2020 году на реализацию пилотного проекта областной бюджет выделяет 94,8 млн. рублей. Первоочередное право получить жилищный сертификат предоставляется сиротам, уже достигшим 25-летнего возраста, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, а так же родителям ребенка-инвалида. Обязательное условие - претенденты должны проживать вместе со своими детьми, а также иметь официальное место работы в течение одного года.

Сейчас, когда список получателей жилищных сертификатов уже составлен, начался приятный, но хлопотный процесс подбора жилья. Оно должно соответствовать всем санитарным нормам, не быть ветхим или аварийным. Чтобы контролировать этот процесс, в каждом муниципалитете созданы комиссии по оценке тех жилых помещений, которые будут приобретаться сиротами.