В Белоруссии в районе Гродно начались военные учения

В Гродно начались комплексные тактические учения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны республики заявили о начале на Гродненском направлении комплексного тактического учения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

«Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск», - говорится в сообщении.

Парашютно-десантные, танковые и мотострелковые подразделения приведены в действие. Понтонно-мостовые подразделения навели переправу через реку Неман, зенитные ракетные несут боевое дежурство по ПВО.

Отмечается, что в полной боевой готовности находятся на полигоне Борисовский танковые подразделения 120-й отдельной механизированной бригады и 19-й отдельной механизированной бригады.

Авиация продолжает полеты для охраны государственной границы в воздушном пространстве.

«Цель проверки - оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. Проверка завершится проведением тактического учения», - информировали ранее в Минобороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что видит угрозу со стороны Запада, который по мнению главы государства, может предпринять попытку вторжения в Гродненскую область. В связи с этим в Гродно были переброшены войска с целью контроля и защиты белорусских границ.

Напомним, Владимир Путин призвал лидеров стран Европейского Союза не вмешиваться в дела Белоруссии до тех пор, пока сами власти не попросят поддержку.