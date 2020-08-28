В России выявили 4 829 новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 4 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Врачи за один день зафиксировали 110 летальных исходов от заболевания. Полностью вылечились от коронавируса 5 905 россиян, сообщил в пятницу, 28 августа, оперативный штаб по борьбе с пандемией.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России выявили более 980 тысяч случаев заражения, вирус нашли во всех регионах государства. За весь период врачи зафиксировали более 16,9 тысячи летальных исходов, смогли пройти успешный курс лечения и выписаться из клиник 798 466 человек.

Напомним, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Чуть позже министерство здравоохранения также одобрило сухую форму вакцины против заболевания, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.