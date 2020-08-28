В Италии высказались по поводу финала трансфера Алексея Миранчука в "Аталанту"

Алексей Миранчук всю свою карьеру играет за "Локомотив". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из главных трансферных сериалов лета 2020 года - это возможный переход лидера "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянский клуб "Аталанта". 24-летний футболист отлично проявил себя прошлой осенью в Лиге Чемпионов, забив голы в ворота туринкого "Ювентуса". И этим привлек внимание селекционеров итальянских команд. А вот "Аталанта" - молодой дерзкий клуб, который находится на подъеме в последние годы.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука ДиМарцио, "Локомотив" достиг договоренности "Аталантой" по поводу трансфера Миранчука. Сумма сделки составит 14 миллионов евро. И теперь дело за тем, чтобы итальянский клуб уговорил самого футболиста на переезд. В Миранчуке видят на месте одного из лидеров "Аталанты".

В этом сезоне Алексей Миранчук, напомним, сыграл в 4 играх за "Локо". На его счету 2 гола и 1 передача. В поединке против "Спартака" футболист получил травму и из-за этого не сыграл в недавней игре против "Ахмата", которую москвичи проиграли 1:3.

Контракт Миранчука, отметим, действует вплоть до 30 июня 2021 года.