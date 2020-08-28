Попова сообщила об обновлении вакцины от гриппа в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вакцина от гриппа в текущем году обновлена и содержит три новых штамма заболевания. Об этом в пятницу, 28 августа, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе своего выступления в Совете ректоров.

- В России на этот год обновили вакцину от гриппа, она теперь содержит все три новых штамма, - сказала специалист.

Она отметила, что, исходя из результатов исследований, из более чем семи тысяч россиян в 17 регионах заражены респираторными заболеваниями примерно 10%. При этом у них нет клинических симптомов гриппа или ОРВИ.

- Более половины из них заразились риновирусом, парагриппом, несколькими видами гриппа. Также мы зафиксировали циркуляцию штаммов A и B. Это говорит о том, что сезон будет достаточно напряженный, если сегодня мы видим такую высокую циркуляцию, - отметила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора в связи с этим призвала жителей России привиться от гриппа грядущей осенью, ведь иммунизация населения – первый и очень важный шаг в борьбе с эпидемией.