Украина заявила, что не будет прерывать отношения с Белоруссией

Украина не собирается прерывать отношения с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины не нашли оснований для прерывая дипломатических отношений с Белоруссией. Об этом в пятницу заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, трансляция которого проходила в Facebook.

«Для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований сейчас, поэтому мы, безусловно, не планируем идти на этот шаг сейчас», - сказал Кулеба.

Ранее он заявлял, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском.

В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с республикой.

Кулеба не исключил, что посол Украины вернется в Белоруссию после консультаций и принятия решений, на основе которых будут развиваться отношения Киева и Минска.

Он добавил, что на паузе находятся только двухсторонние встречи с белорусской стороной.

Украина отозвала посла из Минска в связи с тем, что 14 августа Белоруссия передала Москве 32 граждан России, которых задержали в республике перед выборами президента, 29 июля.

Напомним, отношения украинских властей к белорусскому руководству ухудшились вскоре после задержания 32 россиян в Минске. Как выяснила "Комсомольская правда", весь этот инцидент был спланированной провокацией украинских спецслужб. В Киеве рассчитывали, что Белоруссия выдаст им российских граждан. Однако 14 августа поступила информация, что задержанных освободили, 32 из них отправились в Россию, а один остался в Белоруссии, так как у него белорусский паспорт.