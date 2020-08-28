Прояснилась судьба форварда Луиса Суареса после его ухода из "Барселоны"

Луис Суарес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В услугах 33-летнего уругвайского форварда Луиса Суареса заинтересован туринский "Ювентус". Нападающий, который играет с 2014 года за "Барселону", в ближайшее время может покинуть команду после того, как новый главный тренер каталонцев Рональд Куман объявил, что не рассчитывает на него.

После того разговора Саурес сказал, что хочет разорвать действующий до лета 2021 года контракт и получить компенсацию в 25 миллионов евро. При этом, в случае ухода уже объявлено, что за Луисм Суаресом будет вести охоту туринский "Ювентус", отмечает Sky Sports Italia. Но пока что же итальянский топ-клуб будет только следить за развитием ситуации между Суаресом и "Барселоной". Дабы подписать нового футболиста бесплатно на правах свободного агента.

Всего за каталонский клуб Суарес провел 283 матча, в которых забил 198 голов. Он четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании в "Барселоне", становился лучшим с командой в Лиге Чемпионов и Суперкубке УЕФА.