В школах России отменят общие перемены Фото: Евгения ГУСЕВА

В школах России в этому году отменят единый звонок с урока. В каждом классе для соблюдения норм безопасности на фоне распространения коронавирусной инфекции будет индивидуальной график перемен. Об этом во время заседания думского комитета по здравоохранению в пятницу, 28 августа, рассказала глава департамента администрирования и контроля российского Министерства просвещения Тамара Романова.

Кроме того, что в школах будет организован разный график начала и окончания занятий, ученики не будут вместе питать в столовых.

- У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, а также организовано питание в столовой в разное время. По возможности мы попытаемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион и учебное учреждение имеет свои особенности, - отметила Тамара Романова.

Руководитель департамента также рассказал, что в школах будут открыты дополнительные входы в здания, чтобы избежать большого скопления учеников. Романова напомнила, что подобные меры прописаны в общих рекомендациях, направленных регионам Минпросвещения и Роспотребнадзором.

Как ранее писал сайт kp.ru, все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн, родителей школьников не будут пускать в учебные учреждения.