Глава японского правительства Синдзо Абэ подтвердил, что уходит со своего поста из-за проблем со здоровьем. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава японского правительства Синдзо Абэ подтвердил, что уходит со своего поста из-за проблем со здоровьем. Во время пресс-конференции в Токио в пятницу, 28 августа, он выразил сожаления о том, что уходит, так и не решив вопрос подписания мирного договора с российской стороной.

- Самое главное для политика – демонстрировать результат, и ради этого я прикладывал все свои силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не имеет право на ошибку из-за того, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра. И я сожалею, что ухожу, не решив вопрос подписания мирного договора с Россией, - сказал Синдзо Абэ.

Он объяснил, что уходит с поста из-за язвенного колита – тяжелого хронического заболевания, которое послужило причиной отставки японского премьер-министра в 2007 году. Чуть позже его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 он снова был избран главой правительства страны.

- Язвенный колит вернулся. Мне нужно продолжить лечение в течение какого-то времени, - рассказал Абэ на встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии.