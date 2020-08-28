В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для семей с приемными детьми

В России могут снизить ипотечную ставку для отдельной категории семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для семей с приемными детьми может быть снижена ипотечная ставка. С таким предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова. Свое обращение она направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», — цитирует предложение депутата RT.

Автор инициативы отмечает, что усыновленный из детского дома ребенок теряет право на получение квартиры от государства. В связи с этим многие семьи предпочитают оформлять именно опекунство, которое позволяет сохранять для ребенка возможность претендовать на собственное жилье.

Принятие инициативы должно помочь решить квартирный вопрос для ряда усыновителей, считает Строкова.

«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», — отмечает депутат.

Напомним, ранее правительство РФ одобрило выделение субсидий для погашения части ипотеки многодетным семьям. По словам премьер-министра Михаила Мишустина на эти цели будет направлено 11,8 млрд рублей, передает сайт argumenti.ru.