Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии в качестве ответной меры на высылку российского дипломата. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили в МИД России.

Норвежский дипломатический представитель должен покинуть страну в течение трех дней.

- Из-за недружественной акции властей королевства, которые объявили 18 августа российского дипломата персоной нон грата, сегодня посол Норвегии в Москве Руне Ресаланн был приглашен в министерство иностранных дел России и проинформирован о том, что в качестве ответа один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата и выслан из России. Его аккредитация прекратит действие в течение трех дней, - отмечается в заявлении ведомства.

Такой же срок был отведен норвежскими властями для отъезда российскому сотруднику. Как ранее сообщал сайт kp.ru, посол Норвегии Руне Ресаланд вызван в министерство иностранных дел России в связи с высылкой российского дипломата из Осло.