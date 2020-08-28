Врач подсказала универсальный рецепт борьбы с аллергией

Врач посоветовала аллергикам постоянно носить маски Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач дала универсальный совет всем, кто страдает аллергиями. Врач -аллерголог-иммунолог ЦКБ РАН Евгения Паршина уверена, что если аллергики будут постоянно носить маски, то их диагноз может улучшиться.

Свою позицию медик объясняет тем, что с момента введения масочного режима в большинстве регионов России, число аллергических реакций за последние несколько месяцев резко сократилось.

- Маска предотвращает контакт с аллергенами. Пыльца, споры деревьев, грибки, которые раньше бы попали в носоглотку и ротоглотку, остаются на внешней поверхности ткани. Ношение маски абсолютно безвредно, главное — соблюдать гигиену и не трогать лицо руками, - комментирует NEWS.ru медик.

Специалист отмечает, что ткань блокирует проникновение болезнетворных бактерий, которые могут вызвать обострение хронических болезней.

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