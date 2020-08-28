Тихоокеанский флот ответил на сообщения о российской подлодке у берегов Аляски

США контролируют передвижение подлодки «Омск» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тихоокеанском флоте прокомментировали сообщение, поступившее 28 августа от американских военных о всплывшей у берегов Аляски российской подлодке.

Судно является атомным подводным крейсером «Омск», который участвует в учениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте РФ.

Источник подчеркнул, что никакой внештатной ситуации нет.

Напомним, что 28 августа на странице Северного командования ВС США в Twitter появилось сообщение, согласно которому, американскими военными была зафиксирована российская подводная лодка у берегов Аляски. Было отмечено, что за ней ведется постоянное наблюдение, но сама лодка находится далеко от границы вод, принадлежащих США. Ранее в Пентагоне отметили, что Атлантику США не может рассматривать, как зону своего неоспоримого господства, а российские подлодки отслеживать все сложнее в последнее время.