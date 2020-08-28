Евросоюз потребовал освободить задержанных в Белоруссии журналистов

ЕС ожидает от властей Беларуси немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов Фото: REUTERS

Примерно 50 журналистов, которые освещали массовые акции протеста, были доставлены в правоохранительные органы белорусской столицы для проверки документов за вчерашний день. Евросоюз потребовал от властей республики немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных представителей средств массовой информации, сообщает 28 августа издание Sputnik Беларусь.

Накануне в РУВД Минска доставили большую группу журналистов, которая планировала освещать в центре города несанкционированную акцию оппозиции. После проверки документов и установления личностей, по сообщению МВД Белоруссии, аккредитованные журналисты были отпущены. Остальные пока что остаются в милиции, в отношении одного из них составлен административный протокол.

Напомним, что в числе задержанных журналистов вчера оказался и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Позже вечером журналиста отпустили из РУВД. Как он отмечает, с ним обращались хорошо, без насилия и грубости, как и с остальными задержанными.

Как сообщал сайт Kp.ru, всех журналистов из России уже отпустили на свободу. Одному из них придется вернуться домой из-за отсутствия аккредитации.