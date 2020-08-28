Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу у бессимптомных пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Согласно последним исследованиям, иммунитет к коронавирусной инфекции формируется даже у тех пациентов, которые не имели клинических проявлений заболевания. Об этом в пятницу, 28 августа, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на заседании совете ректоров медицинских вузов.

Она отметил, что у 30% пожилых пациентов, которые регистрировались как зараженные, но болели в бессимптомной форме, также сформировался иммунитет. Данные были получены в ходе масштабного анализа иммунитета к коронавирусу в России, в котором принимали участие более 70 тысяч человек.

- Это вселяет надежду на лучшее. Вместе с тем, при значительной дозе полученного инфекта развивается клиническая картина, в настоящее время наши специалисты говорят о том, что при малых дозах развивается иммунный ответ, - сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что эпидемиологический процесс по коронавирусу в России является «управляемым», а ситуация с пандемией постепенно стабилизируется.

Ранее Анна Попова также рассказала, что в России обновилась вакцина от сезонного гриппа: теперь препарат содержит три новых штамма заболевания.