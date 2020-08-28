Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса

Официальный представитель Кремля уже переболел инфекцией
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
Комментарии (1)Комментарии (1)
Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел

Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не будет делать прививку от коронавирусной инфекции, поскольку уже переболел данным заболеванием. Об этом он рассказал журналистам в пятницу, 28 августа.

Официальный представитель Кремля уточнил, что речи о тотальной обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников Кремля и президентской администрации не идет.

- Я уже переболел, собственно, это тот же эффект, что и от вакцины. Поэтому делать не будут. Вообще о тотальной и обязательной вакцинации всех сотрудников администрации главы государства речи не идет. Кто-то просто мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытаний, - отметил Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, дочь российского президента Владимира Путина уже ввела себе вакцину от коронавируса – российский препарат "Спутник V". Глава государства сообщил, что она решила стать добровольцем и чувствует себя хорошо.

Распространение коронавируса в мире