Дмитрий Песков не будет делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не будет делать прививку от коронавирусной инфекции, поскольку уже переболел данным заболеванием. Об этом он рассказал журналистам в пятницу, 28 августа.

Официальный представитель Кремля уточнил, что речи о тотальной обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников Кремля и президентской администрации не идет.

- Я уже переболел, собственно, это тот же эффект, что и от вакцины. Поэтому делать не будут. Вообще о тотальной и обязательной вакцинации всех сотрудников администрации главы государства речи не идет. Кто-то просто мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытаний, - отметил Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, дочь российского президента Владимира Путина уже ввела себе вакцину от коронавируса – российский препарат "Спутник V". Глава государства сообщил, что она решила стать добровольцем и чувствует себя хорошо.